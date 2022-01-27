Министр торговли Башкирии рассказал, почему растут цены на продукты

Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев рассказал, почему цены на продукты продолжают расти. Свой доклад глава ведомства зачитал на выступлении в парламенте сегодня, 27 января.
По данным министерства, за 2021 год больше всего выросли в цене картофель, капуста, морковь, свекла, чеснок, гречка, мясо птицы, яйца куриные, говядина, свинина, баранина, хлеб, молоко и даже мука. Алексей Гусев отметил, что на рост цен влияют несколько факторов.
При этом рост цен фиксируется во всех сферах. Это в том числе влияет и на повышение стоимости продуктов.