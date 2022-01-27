Министр торговли Башкирии рассказал, почему растут цены на продукты

Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев рассказал, почему цены на продукты продолжают расти. Свой доклад глава ведомства зачитал на выступлении в парламенте сегодня, 27 января.

Фото №1 - Министр торговли Башкирии рассказал, почему растут цены на продукты

По данным министерства, за 2021 год больше всего выросли в цене картофель, капуста, морковь, свекла, чеснок, гречка, мясо птицы, яйца куриные, говядина, свинина, баранина, хлеб, молоко и даже мука. Алексей Гусев отметил, что на рост цен влияют несколько факторов.

У подорожания всех продуктов питания есть несколько общих причин. В частности, возросшая себестоимость производства и рост цен на транспортировку, которые обусловлены рядом факторов: засухой в южных регионах страны и уменьшеним посевных площадей ввиду пандемийных явлений и уменьшения трудовой миграции – в первую очередь из стран ближнего зарубежья. Перебои в мировых цепочках поставки товаров обусловлены внутренними ограничениями, вводимых из-за пандемии коронавируса.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг РБ 

При этом рост цен фиксируется во всех сферах. Это в том числе влияет и на повышение стоимости продуктов.

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