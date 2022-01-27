Министр торговли Башкирии рассказал, почему растут цены на продукты

У подорожания всех продуктов питания есть несколько общих причин. В частности, возросшая себестоимость производства и рост цен на транспортировку, которые обусловлены рядом факторов: засухой в южных регионах страны и уменьшеним посевных площадей ввиду пандемийных явлений и уменьшения трудовой миграции – в первую очередь из стран ближнего зарубежья. Перебои в мировых цепочках поставки товаров обусловлены внутренними ограничениями, вводимых из-за пандемии коронавируса.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг РБ