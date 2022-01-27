Туристы из Уфы застряли в аэропорту Стамбула

В Стамбуле застряли туристы из Башкирии. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Оказалось, нужный рейс задержали из-за снегопада и непогоды. Однако даже когда погода стала пригодной для полётов, вылетов в Казань и Уфу не произошло. Госкомитет по транспорту Башкирии разобрался в ситуации. В общей сложности в аэропорту застряли около 50 туристов из Башкирии.
Туристы вылетели в Уфу сегодня, 27 января. Прибытие рейса ожидается уже в 17:15 по местному времени.
Из-за сложных метеорологических условий в Стамбуле задерживаются рейсы в Уфу авиакомпании «Победа». Время задержки составило более 41 часа. Прибытие ожидается в 15:35 ч. по местному времени. Также на 23 часа позже прибудет рейс авиакомпании NordWind, в 17:15 ч. Из Уфы в Стамбул сегодня в 18:20 вылетит рейс авиакомпании NordWind. Он задерживается на 21 час 55 минут. Все обязательства по предоставлению горячего питания и гостиницы пассажирам авиакомпанией были выполнены.