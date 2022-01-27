Жители Уфы вновь пожаловались на химический запах

Накануне, 26 января, жители микрорайона Затон в Уфе опубликовали большую жалобу на химический запах в воздухе. Своё обращение уфимцы оставили на странице Главы Башкирии.
Едкий запах газа почувствовали жильцы домов по улицам Летчиков и Миловской. По словам уфимцев, от сильного запаха у многих кружится голова, а некоторых детей даже начало тошнить.
Оказалось, в период с 19:26 по 21:20 в центр Управления гражданской защиты поступило 34 обращение по поводу химического запаха. Информация была сразу передана в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и министерство экологии. 27 января по указанному адресу выехала лаборатория, были взяты образцы проб воздуха. Причина едкого запаха будет установлена.