В Башкирии за год в 1,5% школ выявили просроченную продукцию

В Башкирии за 2021 года в 1,5% школ была выявлена просроченная продукция. Об этом сообщил министр труда и услуг региона Алексей Гусев.

Ситуация, по сравнению с 2020 годом, заметно улучшилась. Тогда нарушения в предоставлении питания детям были выявлены в 27,8% школ. В 2021 году этот показатель снизился до 4%.

Проблему продолжают решать, а способ приготовления пищи продолжает совершенствоваться. Министр отметил, что еда в школах отличается от домашней тем, что в неё кладут меньше специй. Для составления меню необходимо привлекать активных родителей учеников.