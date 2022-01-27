В Уфе тиктокер снял видео на оживленной дороге

25 января в полицию
Уфы поступило сообщение о том, что неизвестный парень снимает видео прямо на
оживленной проезжей части проспекта Октября.
Инцидент произошёл
недалеко от торгового центра «Мир». Нарушитель правил дорожного движения был
быстро установлен. Им оказался 26-летний житель Уфы, который решил снять
рискованное видео в TikTok почти без одежды.
Он своими действиями, будучи пешеходом, нарушил правила дорожного движения. За данное правонарушение он был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12. 29 КоАП РФ.
пресс-служба ГИБДД Уфы
Свою вину
молодой человек полностью признал. По его словам, он не осознавал опасность
своих действий.
Думал, что это будет интересно. Все отснял, ушел с проезжей части, уехал в деревню. Сегодня приехал в Уфу, считаю свой поступок очень неблагоприятным деянием. Я не думал о безопасности своей жизни, безопасности водителей. Это могло привести к ДТП. Признаю свою вину, раскаиваюсь, не рекомендую повторять свой поступок другим. Берегите себя.