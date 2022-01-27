В Уфе тиктокер снял видео на оживленной дороге

25 января в полицию Уфы поступило сообщение о том, что неизвестный парень снимает видео прямо на оживленной проезжей части проспекта Октября.

Фото №1 - В Уфе тиктокер снял видео на оживленной дороге

Инцидент произошёл недалеко от торгового центра «Мир». Нарушитель правил дорожного движения был быстро установлен. Им оказался 26-летний житель Уфы, который решил снять рискованное видео в TikTok почти без одежды.

Он своими действиями, будучи пешеходом, нарушил правила дорожного движения. За данное правонарушение он был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12. 29 КоАП РФ.

пресс-служба ГИБДД Уфы 

Свою вину молодой человек полностью признал. По его словам, он не осознавал опасность своих действий.

Думал, что это будет интересно. Все отснял, ушел с проезжей части, уехал в деревню. Сегодня приехал в Уфу, считаю свой поступок очень неблагоприятным деянием. Я не думал о безопасности своей жизни, безопасности водителей. Это могло привести к ДТП. Признаю свою вину, раскаиваюсь, не рекомендую повторять свой поступок другим. Берегите себя.

житель Уфы 

Фото: ГИБДД Уфы. 

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