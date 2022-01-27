В Уфе тиктокер снял видео на оживленной дороге

Думал, что это будет интересно. Все отснял, ушел с проезжей части, уехал в деревню. Сегодня приехал в Уфу, считаю свой поступок очень неблагоприятным деянием. Я не думал о безопасности своей жизни, безопасности водителей. Это могло привести к ДТП. Признаю свою вину, раскаиваюсь, не рекомендую повторять свой поступок другим. Берегите себя.

житель Уфы