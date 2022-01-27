Министр торговли Башкирии объяснил рост цен на бензин

В прошлом году топливо в Башкортостане дорожало из-за ремонта на нефтезаводах. Об этом на заседании Госсобрания республики сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев. Он выступил с докладом о ситуации на потребительском рынке.

Наибольший рост показали продукты питания. Картофель и капуста стали дороже в два и три раза, соответственно, куриные яйца на 20%, гречневая крупа почти на 36%, мясо птицы – на 23,7%. Яблоки, апельсины, помидоры и виноград показали наибольшее снижение. Чтобы удержать цены, приняты меры как на федеральном уровне, так и региональном. По данным Минторговли Башкортостана, жители стали чаще заказывать через интернет.

За январь-ноябрь прошлого года онлайн-продажи выросли на 31,1% по сравнению с январем-декабрем 2020 года. А если сравнивать с допандемийным периодом, то рост получился почти в 4,6 раза. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Также на заседании Госсобрания депутаты обсудили законопроект о гаражной амнистии. Он позволит бесплатно и без бумажной волокиты оформить в собственность гараж и землю, на которой он установлен. Действовать гаражная амнистия будет до 1 сентября 2026 года.