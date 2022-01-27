Ученые Башкирии и Франции изучат уникальные свойства башкирского меда

Башкирским мёдом займутся французы. Республика подписала Соглашение с компанией «Би Хэппи», направленное на продвижение на мировой рынок башкирского меда и внедрение разработанных технологий в рамках проведения Апимондии. Совместно с французскими коллегами запланировано создание безопасных методов защиты пчелиных семей от варроатоза, защита липовых лесов от вредителей, исследования продуктов пчеловодства на содержание антибиотиков и пестицидов.

Мы уже год работаем, все продумали, купили, сейчас мы готовы работать.

Патрик Хоффман, акционер компании «Би Хэппи»

Результаты совместных работы позволят пчеловодам Башкирии увеличить экспорт башкирского меда, а бренд «Башкирский мед» сделать узнаваемым во всем мире. На сегодняшний день уже есть программа исследований. На внутреннем рынке полученный мед реализовываться не будет. Французская компания нацелена на получение экологически чистого меда и продвижение его за границу.

Фото №1 - Ученые Башкирии и Франции изучат уникальные свойства башкирского меда

Порядка 100 образцов прошли независимую экспертизы и показали очень высокую эффективность тех технологий, которые были разработаны учеными Башкортостана.

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