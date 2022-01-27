Ученые Башкирии и Франции изучат уникальные свойства башкирского меда

Башкирским мёдом займутся французы. Республика подписала Соглашение с компанией «Би Хэппи», направленное на продвижение на мировой рынок башкирского меда и внедрение разработанных технологий в рамках проведения Апимондии. Совместно с французскими коллегами запланировано создание безопасных методов защиты пчелиных семей от варроатоза, защита липовых лесов от вредителей, исследования продуктов пчеловодства на содержание антибиотиков и пестицидов.
Результаты совместных работы позволят пчеловодам Башкирии увеличить экспорт башкирского меда, а бренд «Башкирский мед» сделать узнаваемым во всем мире. На сегодняшний день уже есть программа исследований. На внутреннем рынке полученный мед реализовываться не будет. Французская компания нацелена на получение экологически чистого меда и продвижение его за границу.