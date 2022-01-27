Ученые Башкирии и Франции изучат уникальные свойства башкирского меда

Результаты совместных работы позволят пчеловодам Башкирии увеличить экспорт башкирского меда, а бренд «Башкирский мед» сделать узнаваемым во всем мире. На сегодняшний день уже есть программа исследований. На внутреннем рынке полученный мед реализовываться не будет. Французская компания нацелена на получение экологически чистого меда и продвижение его за границу.