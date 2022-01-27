В Башкирии открылся еще один пункт вакцинации

В Кушнаренково появился еще один пункт вакцинации. Местным жителям теперь не обязательно добираться до центральной больницы. Получить укол можно прямо в районном Доме культуры.

Кроме того, вакцинируемым от 65 лет и старше, дарят подарки от местного отделения «Единой России» в рамках акции «Здоровый четверг». В набор входят средства индивидуальной защиты – медицинские маски и санитайзеры. А в конце месяца среди привитых проходит розыгрыш главного приза – тонометра. Пункт вакцинации работает ежедневно с 10:00 до 15:00.