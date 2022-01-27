В Башкирии молодой рабочий на заводе лишился левой руки

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая на асфальтобетонном заводе в селе Бакалы. 21-летний сотрудник предприятия лишился левой руки.
22 октября 2021 года рабочие запустили установку по выпуску асфальта. Рабочий следил за тем, чтобы бункера были наполнены сырьём, а также смазывал шестерни сушильного барабана. Для этого он использовал масло из пластиковой бутылки, но в один момент тару зацепило шестернями. В барабан затянуло и бутылку, и обе руки рабочего.
Пострадавший был экстренно госпитализирован. Врачи ампутировали сотруднику левую руку и три пальца на правой руке.