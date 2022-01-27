В Башкирии молодой рабочий на заводе лишился левой руки

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая на асфальтобетонном заводе в селе Бакалы. 21-летний сотрудник предприятия лишился левой руки.

Фото №1 - В Башкирии молодой рабочий на заводе лишился левой руки

22 октября 2021 года рабочие запустили установку по выпуску асфальта. Рабочий следил за тем, чтобы бункера были наполнены сырьём, а также смазывал шестерни сушильного барабана. Для этого он использовал масло из пластиковой бутылки, но в один момент тару зацепило шестернями. В барабан затянуло и бутылку, и обе руки рабочего.

Пострадавший был экстренно госпитализирован. Врачи ампутировали сотруднику левую руку и три пальца на правой руке.

Причинами тяжёлого несчастного случая стали неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест (опасная зона технологического оборудования не была никак ограждена, защищена экраном либо другими устройствами, исключающими риск затягивания в механизм), а также недостатки в подготовке работников по охране труда (инструкции по охране труда при выполнении работ по смазке вращающихся частей оборудования нет, как её проводить, работника не обучали)».

пресс-служба Гострудинспекции РБ 
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