В Башкирии могут запретить разводить свиней в личных хозяйствах

В Башкирии разводить свиней в личных хозяйствах могут запретить. С инициативой выступил сегодня на заседании Госсобрания региона председатель Союза производителей и переработчиков мяса Башкирии Виктор Фрейдлин.
Это связано с тем, что на днях в республике впервые выявили африканскую чуму свиней. Болезнь обнаружили в личном хозяйстве жителя села Кармаскалы Стерлитамакского района. Там сейчас введен карантин. Возможной причиной появления вируса специалисты назвали кормление животных пищевыми отходами.
Сейчас Государственная ветеринарная служба ликвидирует очаги заболевания. В течение 30 дней будут проводиться меры по недопущению распространения вируса на территорию других районов.