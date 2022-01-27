В Башкирии могут запретить разводить свиней в личных хозяйствах

В Башкирии разводить свиней в личных хозяйствах могут запретить. С инициативой выступил сегодня на заседании Госсобрания региона председатель Союза производителей и переработчиков мяса Башкирии Виктор Фрейдлин.

Это связано с тем, что на днях в республике впервые выявили африканскую чуму свиней. Болезнь обнаружили в личном хозяйстве жителя села Кармаскалы Стерлитамакского района. Там сейчас введен карантин. Возможной причиной появления вируса специалисты назвали кормление животных пищевыми отходами.