Материнский капитал проиндексируют

Госдума приняла решение об индексации материнского капитала и некоторых пособий на детей. С 1 февраля выплаты вырастут на 8,4 процента, об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
Теперь размер материнского капитала будет составлять 524,5 тысячи рублей, ранее семьям выплачивали 483,9 тысяч рублей. Маткапитал за второго и последующих детей составит 693,1 тысячи рублей. В список индексации попали пособия по уходу за ребенком, при рождении ребенка и единовременная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью.