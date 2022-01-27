Материнский капитал проиндексируют

Госдума приняла решение об индексации материнского капитала и некоторых пособий на детей. С 1 февраля выплаты вырастут на 8,4 процента, об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее.

Теперь размер материнского капитала будет составлять 524,5 тысячи рублей, ранее семьям выплачивали 483,9 тысяч рублей. Маткапитал за второго и последующих детей составит 693,1 тысячи рублей. В список индексации попали пособия по уходу за ребенком, при рождении ребенка и единовременная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью.