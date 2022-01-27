Школьное питание, вакцинация и поддержка АПК: основные темы заседания Госсобрания Башкирии

За два года в Башкортостане сократилось число нарушений технологии приготовления блюд школьного питания. В 2020 году доля школ, где такое регистрировалось, составляла 28%, в прошлом году – только 4%. Об этом на заседании Государственного Собрания республики сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев. Он выступил с докладом о ситуации на потребительском рынке.
Двухлетний контроль за качеством школьного питания в Башкортостане выправил ситуацию. Если в в 2020 году доля школ, где нарушали технологию приготовления пищи, составляла 28%, то в 2021 году – 4%. Кроме того, стало меньше просроченных продуктов.
Также Алексей Гусев отметил, что в прошлом году топливо в Башкортостане дорожало из-за ремонта на нефтезаводах. Дизель – почти на 7%, бензин – на 13%. Наибольший рост стоимости показали продукты питания. Картофель и капуста – в 2 и 3 раза соответственно, куриные яйца – на 20%, гречневая крупа – почти на 36%, мясо птицы – на 23,7%. Впервые в заседании участвовали руководители Союза переработчиков мяса и Молочного союза республики, которые рассказали о сложностях в отраслях.
Депутаты рассмотрели на заседании вопросы о вакцинации жителей в частных медицинских клиниках – раньше этого не было, а также новые правила зачисления в школы и детские сады.
Еще один рассмотренный на заседании законопроект касается пчеловодства. Пасеки защитят от пестицидов и химикатов. Также будут ограничены места для их размещения.
Также принято решение о снижении на два года ставки единого сельхозналога с 6% до 0%. Нулевую ставку смогут применять те налогоплательщики, у которых средняя численность работников составила не менее 90% к уровню предыдущего налогового периода. Господдержка сделает АПК еще привлекательнее для инвесторов.