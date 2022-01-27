Школьное питание, вакцинация и поддержка АПК: основные темы заседания Госсобрания Башкирии

За два года в Башкортостане сократилось число нарушений технологии приготовления блюд школьного питания. В 2020 году доля школ, где такое регистрировалось, составляла 28%, в прошлом году – только 4%. Об этом на заседании Государственного Собрания республики сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев. Он выступил с докладом о ситуации на потребительском рынке.

Двухлетний контроль за качеством школьного питания в Башкортостане выправил ситуацию. Если в в 2020 году доля школ, где нарушали технологию приготовления пищи, составляла 28%, то в 2021 году – 4%. Кроме того, стало меньше просроченных продуктов.

Доля учреждений, где выявили запрещенные вещества, в 2021 году составила 1% против 5% в 2020 году. Учреждения, в которых выявили просроченные продукты, в текущем году составили 1,5% против 3,9% в 2020 году. Количество школ, где обнаружили проблемы с документацией, уменьшилось за год с 8,9% до 6,7%. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Также Алексей Гусев отметил, что в прошлом году топливо в Башкортостане дорожало из-за ремонта на нефтезаводах. Дизель – почти на 7%, бензин – на 13%. Наибольший рост стоимости показали продукты питания. Картофель и капуста – в 2 и 3 раза соответственно, куриные яйца – на 20%, гречневая крупа – почти на 36%, мясо птицы – на 23,7%. Впервые в заседании участвовали руководители Союза переработчиков мяса и Молочного союза республики, которые рассказали о сложностях в отраслях.

Сказалось появление очага АЧС в Башкирии, все это знают, три района сейчас закрыты, это лишний пример тому, что нам не нужно поддерживать свиноводство, в ЛПХ убытки от этого многократно, в тысячи раз превышают некие доходы. Виктор Фрейдин, председатель Союза производителей и переработчиков мяса Республики Башкортостан

Чтоб вы понимали, с сентября по январь прошлого года цена на сырое молоко выросла практически на 50%. Если мы в августе покупали молоко за базу 22 рубля, без НДС я озвучиваю, то сейчас в среднем это 33 рубля без НДС. Ильдар Файзуллин, председатель Молочного союза Республики Башкортостан

Депутаты рассмотрели на заседании вопросы о вакцинации жителей в частных медицинских клиниках – раньше этого не было, а также новые правила зачисления в школы и детские сады.

Сейчас дети из одной семьи имеют преимущественное право для зачисления в одну школу, но был пробел: если они прописаны в разных местах, то не могут учиться в одной школе. Новый законопроект призван это устранить. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Еще один рассмотренный на заседании законопроект касается пчеловодства. Пасеки защитят от пестицидов и химикатов. Также будут ограничены места для их размещения.

Необходимо предупреждать пчеловодов за три дня об обработке химикатами и пестицидами. Есть и другая часть, касающаяся расположения пчеловодческих хозяйств, например, это запрещено в токсичных местах. Руфина Шагапова, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан