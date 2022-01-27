«Спутник М» в Башкирии: в чем отличие детской вакцины и нужно ли согласие родителей

В республике стартовала вакцинация детей от коронавируса. Первые 2800 доз «Спутника М» поступили накануне. Как и во взрослой вакцине, в нем нет живой и способной к размножению части вируса. Прививка предназначена для детей с 12 лет.

Это младший брат вакцины «Спутник V». Почти тезка: тоже «Спутник», но с добавкой «М». «Малыш», уже прозвали некоторые медики. Принцип работы как и у взрослой версии: живого вируса там нет. Дозировка меньше в пять раз, чем в «Спутник V». Егор – один из первых в республике, кто поставил детскую вакцину.

Нашел в интернете, что можно сделать. Это обезопасит моих родственников, и я смогу посещать места, где нужна прививка. Егор Малышев

Егору 17, так что разрешение от родителей не потребовалась, но поддержку от мамы он всё равно получил.

У нас вся семья привита, нет никаких страхов. Тем более сын ходит на учебу, может стать очагом. У нас бабушки, мы не хотим быть причиной заражения, поэтому считаем, что прививаться правильно. Лилия Малышева

Если подростку еще не исполнилось 15 лет, то необходимо согласие родителей или опекунов. Испытания «Спутника М» начались еще летом в московских больницах: имени Башляевой и Морозовской.

Вакцина сама по себе идет более низкой концентрации, чем для взрослых. Также хотела обратить внимание, что в некоторых странах вакцинация детей начата с более раннего возраста. Людмила Семавина, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Если в начале пандемии дети переносили COVID-19 бессимптомно, то сейчас картина изменилась. Тяжелые случаи встречаются всё чаще.

«Омикрон» протекает почти так же, как предыдущие, но симптоматика у детей может отличаться. До 5 лет это диспептические нарушения, температура, жидкий стул, першение в горле, чихание. У детей старше 15 лет – респираторные заболевания без диспептических нарушений. Гульнара Газзалева, заместитель главного врача детской поликлиники №2

Детская вакцина, как и «Спутник V», вводится двумя фазами – второй компонент через 21 день после первого. Перед вакцинацией ребенка обязательно осмотрит педиатр.

Очень долго ждал вакцину и сразу пришел. Я понимаю, насколько опасна коронавирусная инфекция и как важна эта прививка. Родители вакцинированы, отнеслись хорошо. Марсель Мухаметшин

Привела детей 12 и 15 лет на прививку. Мы не против прививок, тем более сейчас идет очередная волна, не хотим, чтобы дети болели. Елена Алексеева