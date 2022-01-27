В Уфе показали, как помогают восстановиться бывшим ковид-пациентам

Медики сейчас лечат не только больных ковидом, но и тех, кто уже победил инфекцию. В клинической больнице при РЖД есть пациенты, которым даже после отрицательных тестов требуется кислород. Как переболевших коронавирусом возвращают к прежней жизни?

Ковид отступил, а осложнения, увы, остались. Дышать полной грудью без аппарата – первое, чему бывшим ковид-пациентам приходится учиться заново. Именно для таких, как Борис, специалисты разработали восстановительный курс. Помимо одышки, быстрой утомляемости люди, перенёсшие болезнь, сталкиваются еще и с тем, что даже обычные физические нагрузки даются им очень тяжело.

Все началось с высокой температуры, кашля и слабости. В больницу пожилого мужчину госпитализировали уже с поражением лёгких. Месяц своей жизни Марат провёл на ИВЛ. В центр реабилитации попадают пациенты, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме, те, кому до сих пор нужна кислородная поддержка.

Раньше мы работали в основном с хроническими больными пульмонологического профиля. А сейчас здоровый человек после коронавируса может стать инвалидом. Наша задача – не допустить этого. Альфред Валиев, заведующий отделением клинической больницы «РЖД-медицина»

Как именно будет проходить реабилитация, решает не один врач, а целая бригада. Что это будет: иглоукалывание, ингаляция, массаж, лазерная или магнитная терапия – решают на месте. Но зачастую все это назначают в комплексе. Упражнения призваны восстановить работу легких, которые пока не в состоянии насытить организм кислородом.

Рыба пахнет ананасом, а мясо – табаком. Коронавирус ударил не только по лёгким, но и лишил привычных запахов и вкусов. И пусть это не смертельно, у многих нарушилось качество жизни. Люди теряют аппетит и вес от недоедания.

Одним из эффективных методов реабилитации врачи-рефлексотерапевты считают иглоукалывание – методику, которая предполагает воздействие на определённые точки.