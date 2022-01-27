В ГИБДД Башкирии подвели итоги работы в 2021 году

Свыше двух с половиной миллионов рублей лишились автолюбители Башкортостана на дорогах республики. Такие цифры озвучил начальник республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов на пресс-конференции по итогам работы ведомства.

Всего в прошлом году сотрудники ГИБДД выявили более 15 тысяч нетрезвых водителей, свыше 19 тысяч нарушений о выезде на встречную полосу. Обсудили и проблему беспредела в такси. По словам главного госавтоинспектора республики, чтобы исправить эту ситуацию, необходимо разработать законопроект, в котором появятся санкции и особый регламент, позволяющий контролировать и водителя, и работодателя. Глава ведомства подчеркнул, что проблема безопасности движения состоит из комплекса причин, одна из которых – неудовлетворительное состояние дорог.

Год был сложный и по состоянию аварийности, и по пострадавшим и погибшим. На 2022 год намечено много планов, и во взаимодействии с  другими министерствами и ведомствами, думаю, мы достигнем успеха.

Владимир Севастьянов, начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан
Фото №1 - В ГИБДД Башкирии подвели итоги работы в 2021 году

В прошлом году на дорогах республики произошло 461 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Погибли 16 детей, свыше 500 получили травмы. Сотрудниками ГИБДД регулярно проводят профилактическую работу в школах и детских садах. Прокомментировали и  коррупционные скандалы в ведомстве.

На постоянной основе ведется контроль несения службы путем просмотра видеорегистраторов. Личный состав понимает, что контроль идет постоянный, и сотрудники допускают все меньше и меньше нарушений.

Владимир Севастьянов, начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан
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