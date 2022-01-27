В ГИБДД Башкирии подвели итоги работы в 2021 году

Свыше двух с половиной миллионов рублей лишились автолюбители Башкортостана на дорогах республики. Такие цифры озвучил начальник республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов на пресс-конференции по итогам работы ведомства.

Всего в прошлом году сотрудники ГИБДД выявили более 15 тысяч нетрезвых водителей, свыше 19 тысяч нарушений о выезде на встречную полосу. Обсудили и проблему беспредела в такси. По словам главного госавтоинспектора республики, чтобы исправить эту ситуацию, необходимо разработать законопроект, в котором появятся санкции и особый регламент, позволяющий контролировать и водителя, и работодателя. Глава ведомства подчеркнул, что проблема безопасности движения состоит из комплекса причин, одна из которых – неудовлетворительное состояние дорог.