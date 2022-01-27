Трансформаторный завод в Уфе переживает второе рождение благодаря холдингу ERSO

Уфимский трансформаторный завод станет лучшим предприятием Восточной Европы по качеству выпускаемой продукции. Международный электротехнический холдинг ERSO намерен загрузить завод заказами, создать рабочие места и наладить выпуск новой линейки продукции.
Уфимский трансформаторный завод может покрыть всю потребность в выпускаемой продукции на российском рынке. Тем не менее загрузка оборудования до недавнего времени составляла всего 15%. Новая история началась после того, как предприятие купила АФК «Система».
Сейчас картина иная. Трансформаторный завод переживает своё второе рождение. Холдинг ERSO, входящий в группу АФК «Система», намерен заполнить свободные производственные площади и наладить выпуск новой продукции для таких промышленных гигантов, как «Газпром», «Сибур», «Росатом». И это далеко не полный список.
Модернизация производства подразумевает новые рабочие места. Предприятие уже сейчас испытывает нехватку намотчиков обмоток трансформаторов, сборщиков сердечников, технологов, инженеров-конструкторов. Зарплата на заводе – выше средней республиканской, при этом в феврале планируется очередное увеличение. Видя положительные изменения, в штат возвращаются бывшие сотрудники, уже имеющие опыт работы. А приведя друга, можно получить дополнительную премию.
Международный электротехнический холдинг ERSO готов не только предложить своим сотрудникам достойную зарплату и комфортные условия труда. С первого дня работы каждый специалист получает медицинскую страховку, жильё для иногородних, компенсацию проезда и питание. Компания также готова поддержать социальные и экологические проекты в республике. Начать планирует с очистки берегов реки Белой.