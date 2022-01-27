Трансформаторный завод в Уфе переживает второе рождение благодаря холдингу ERSO

Поскольку есть такая потребность, мы верим в связи, в общение людей друг с другом. Естественно, можно поделиться с друзьями. Обычно это делают наши сотрудники, которые уже здесь работают. И когда их знакомый или приятель приходит на работу по их рекомендации, то они получают вознаграждение.

Юлия Рокотянская, заместитель генерального директора международного электротехнического холдинга ERSO по персоналу