Трансформаторный завод в Уфе переживает второе рождение благодаря холдингу ERSO

Уфимский трансформаторный завод станет лучшим предприятием Восточной Европы по качеству выпускаемой продукции. Международный электротехнический холдинг ERSO намерен загрузить завод заказами, создать рабочие места и наладить выпуск новой линейки продукции.

Уфимский трансформаторный завод может покрыть всю потребность в выпускаемой продукции на российском рынке. Тем не менее загрузка оборудования до недавнего времени составляла всего 15%. Новая история началась после того, как предприятие купила АФК «Система».

До 2020 года объемы производства данного предприятия были очень низкими. Начиная с 2014 года электрозавод потерял рынок. И, соответственно, заказов практически не было. Это привело к тому, что завод простаивал, оборудование не использовалось. Квалифицированные кадры уходили с предприятия.

Пётр Камнев, генеральный директор Уфимского трансформаторного завода
Фото №1 - Трансформаторный завод в Уфе переживает второе рождение благодаря холдингу ERSO

Сейчас картина иная. Трансформаторный завод переживает своё второе рождение. Холдинг ERSO, входящий в группу АФК «Система», намерен заполнить свободные производственные площади и наладить выпуск новой продукции для таких промышленных гигантов, как «Газпром», «Сибур», «Росатом». И это далеко не полный список.

Объем инвестиций, который уже сделан в этот завод и который ещё будет сделан, значителен и позволит создать новые рабочие места в республике, позволит расширить нашу продуктовую линейку по всем классам напряжения и мощности трансформаторов. Точно так же мы планируем на этих площадях развивать производство вторичного технического оборудования.

Алексей Аверкин, заместитель генерального директора международного электротехнического холдинга ERSO по решениям

Модернизация производства подразумевает новые рабочие места. Предприятие уже сейчас испытывает нехватку намотчиков обмоток трансформаторов, сборщиков сердечников, технологов, инженеров-конструкторов. Зарплата на заводе – выше средней республиканской, при этом в феврале планируется очередное увеличение. Видя положительные изменения, в штат возвращаются бывшие сотрудники, уже имеющие опыт работы. А приведя друга, можно получить дополнительную премию.

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Поскольку есть такая потребность, мы верим в связи, в общение людей друг с другом. Естественно, можно поделиться с друзьями. Обычно это делают наши сотрудники, которые уже здесь работают. И когда их знакомый или приятель приходит на работу по их рекомендации, то они получают вознаграждение.

Юлия Рокотянская, заместитель генерального директора международного электротехнического холдинга ERSO по персоналу

Международный электротехнический холдинг ERSO готов не только предложить своим сотрудникам достойную зарплату и комфортные условия труда. С первого дня работы каждый специалист получает медицинскую страховку, жильё для иногородних, компенсацию проезда и питание. Компания также готова поддержать социальные и экологические проекты в республике. Начать планирует с очистки берегов реки Белой.

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