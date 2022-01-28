В Уфе погибла вторая пострадавшая при пожаре на заводе

В больнице №18 в Уфе скончалась вторая пострадавшая при пожаре на заводе УМПО. Об этом ИА «Башинформ» сообщила руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Башкирии Совья Алешина.
Напомним, 17 января в одном из цехов предприятия произошёл хлопок с кратковременным возгоранием газообразной смеси бензина. При пожаре пострадали две сотрудницы завода. Обе получили 90% ожогов тела.
Одна из пострадавших скончалась ещё 23 января. Вторая долгое время находилась в медикаментозном сне, но спасти её не удалось. Представители УМПО сообщили, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь. Произошедшее расследует прокуратура и следственный комитет.