В Уфе погибла вторая пострадавшая при пожаре на заводе

В больнице №18 в Уфе скончалась вторая пострадавшая при пожаре на заводе УМПО. Об этом ИА «Башинформ» сообщила руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Башкирии Совья Алешина.

Напомним, 17 января в одном из цехов предприятия произошёл хлопок с кратковременным возгоранием газообразной смеси бензина. При пожаре пострадали две сотрудницы завода. Обе получили 90% ожогов тела.