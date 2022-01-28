В Башкирии в аварии погиб пожилой мужчина и пострадала 14-летняя девочка

Накануне, 27 января, поздно вечером в Мелеузовском районе произошла смертельная авария. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГИБДД региона.

Фото №1 - В Башкирии в аварии погиб пожилой мужчина и пострадала 14-летняя девочка

Инцидент зафиксирован на 180 км автодороги Уфа-Оренбург. Предположительно, 70-летний мужчина на «Ладе Приора» при выезде на главную дорогу не уступил проезд «Киа Оптима». Произошло столкновение.

В аварии погиб пожилой водитель. Травмы также получила 14-летняя пассажирка «Лады». В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться.

Видео и фото: ГИБДД РБ. 

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