В Башкирии в аварии погиб пожилой мужчина и пострадала 14-летняя девочка

Накануне, 27 января, поздно вечером в Мелеузовском районе произошла смертельная авария. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГИБДД региона.
Инцидент зафиксирован на 180 км автодороги Уфа-Оренбург. Предположительно, 70-летний мужчина на «Ладе Приора» при выезде на главную дорогу не уступил проезд «Киа Оптима». Произошло столкновение.
В аварии погиб пожилой водитель. Травмы также получила 14-летняя пассажирка «Лады». В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться.
Видео и фото: ГИБДД РБ.