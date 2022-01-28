В детской больнице Уфы проведут проверку из-за заявления об опарышах в еде

Родители пациентов Республиканской детской клинической больницы заявили о том, что в еде их малышей были обнаружены опарыши.
Пациенты поспешили пожаловаться сотрудникам столовой, однако те заявили, что сами еду не готовят – им всё привозят. Родители не смогли понять к кому обращаться с жалобой на некачественную еду, поэтому оставили своё сообщение в социальных сетях.
Представители министерства здравоохранения сообщили ИА «Башинформ», что по данному инциденту уже проводится проверка. Известно, что поставщиками питания в РДКБ являются компании «Рамонда» и «Диет-групп 2009». Продукты питания взяты на лабораторную экспертизу.
Фото: соцсети.