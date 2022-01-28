В детской больнице Уфы проведут проверку из-за заявления об опарышах в еде

Родители пациентов Республиканской детской клинической больницы заявили о том, что в еде их малышей были обнаружены опарыши.

Фото №1 - В детской больнице Уфы проведут проверку из-за заявления об опарышах в еде

Пациенты поспешили пожаловаться сотрудникам столовой, однако те заявили, что сами еду не готовят – им всё привозят. Родители не смогли понять к кому обращаться с жалобой на некачественную еду, поэтому оставили своё сообщение в социальных сетях.

Ни для кого не секрет, что 90% лежащих там, не проживают в Уфе. Соответственно, не у всех есть возможность ежедневно получать передачи от родственников. Т.е. либо ешь такую рыбу, либо не ешь ничего.

пациенты РДКБ 

Представители министерства здравоохранения сообщили ИА «Башинформ», что по данному инциденту уже проводится проверка. Известно, что поставщиками питания в РДКБ являются компании «Рамонда» и «Диет-групп 2009». Продукты питания взяты на лабораторную экспертизу.

Фото: соцсети. 

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