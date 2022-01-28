Дмитрий Медведь рассказал, будет ли в России новый локдаун
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о возможности нового локдауна в стране. Его слова цитирует издание РИА Новости.
По словам Дмитрия Медведева, появление новых штаммов коронавируса не станет причиной введения локдауна. В первую волну пандемии обязательная самоизоляция для всех была необходима, потому что вирус не был изучен.
У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен. Но все-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль. Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно.
Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ
При этом сказать точное «никогда» правительство России тоже не может. По словам Дмитрия Медведева, если появится новый высокопатогенный вариант вируса, который крайне опасен для людей, на карантин уйти придётся.
На будущее, как мне представляется, вряд ли локдаун оправдан. Хотя никогда не говори «никогда». Можно себе, наверное, представить, к сожалению, ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный, очень опасный штамм, такой опасный, что опаснее некуда. И в этом случае приходится объявлять о том, что вешается замок. Но я надеюсь, что этого не произойдет.
Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ