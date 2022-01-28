Дмитрий Медведь рассказал, будет ли в России новый локдаун

У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен. Но все-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль. Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ