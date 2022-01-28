В Башкирии на мусорке был найден мертвый младенец в пакете

Накануне, 27 января в Мелеузе произошёл жуткий случай. На мусороперерабатывающем комплексе было найдено тело младенца в пакете.

Следователи уже установили маму новорожденного. Как стало известно ИА «Башинформ», ею оказалась 26-летняя мать-одиночка. По предварительной информации, женщина работает на птицеферме, у неё уже есть дети. Свою беременность она скрывала.

Женщина родила прямо на рабочем месте. Младенца она положила в пакет, а после выбросила в мусорный контейнер. После этого мусоровоз отвёз содержимое бака на мусороперерабатывающий комплекс, где и была обнаружена жуткая находка.