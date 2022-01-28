В Уфе изменится схема проезда на Затонском кольце. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 15 февраля будет закрыт съезд на кольцевом движении (пересечение Затонского шоссе, улиц имени Города Галле, Пархоменко и Гражданского проезда) с улицы имени Города Галле на улицу Пархоменко.

По улице Города Галле движение будет разрешено лишь в прямом направлении, то есть поворот налево в сторону улицы Пархоменко будет невозможен.