Роспотребнадзор проверяет жителей Башкирии на самоизоляции

Не подвергать риску других. За несоблюдение режима самоизоляции граждане могут получить штраф до 40 тысяч рублей. Ежедневно сотрудники Роспотребнадзора выходят на связь с заболевшими коронавирусом. Узнают не только о самочувствии больного, но и о соблюдении режима самоизоляции.

Чтением дети пока занимаются дома. Семья Изикаевых в полном составе на самоизоляции уже пять дней. Поэтому времени много не только, чтобы тренировать скорость чтения, но и учиться кулинарным рецептам.

Болезнь протекает в легкой форме. Стараемся из дома не выходить. Ляйсан Изикаева, жительница г. Уфы

А вот так сотрудники Роспотребнадзора обзванивают выборочно заболевших граждан. В день порядка 50-60 человек. Главное – проверить соблюдается ли режим самоизоляции больным и теми, кто с ним проживает, и дать рекомендации. А в случае необходимости оказать помощь.

В первую очередь это состояние. Если больной имеет симптомы. Артур Муфтахутдинов, специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Срок самоизоляции контактных сократился, теперь он составляет семь дней. Выявлять нарушителей удается путем проверки нахождения не только по адресу проживания, но и в ходе мониторинга соцсетей. Причем любители снимать сторисы, по сути, сами себя сдают, показывая на видео, что находятся в местах массового скопления.

При несоблюдении они несут административную ответственность. Если ребенок является контактным, передается предписание родителям. Регина Акмалова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора Республики Башкортостан

Кроме того, о нарушителях могут сообщить и врачи поликлиник, делающие подомовые обходы больных. Сотрудникам Роспотребнадзора помогают и соцработники. Они также обзванивают по списку контактных лиц и интересуются их состояниям и нужна ли помощь.

Уже не первый год мы с Роспотребнадзором проводим регулярные проверки людей на самоизоляции. В поле работы входят Советский и Ленинский районы. Флюр Дусмухаметов, директор Центра социального обслуживания населения