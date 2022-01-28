Роспотребнадзор проверяет жителей Башкирии на самоизоляции

Не подвергать риску других. За несоблюдение режима самоизоляции граждане могут получить штраф до 40 тысяч рублей. Ежедневно сотрудники Роспотребнадзора выходят на связь с заболевшими коронавирусом. Узнают не только о самочувствии больного, но и о соблюдении режима самоизоляции.
Чтением дети пока занимаются дома. Семья Изикаевых в полном составе на самоизоляции уже пять дней. Поэтому времени много не только, чтобы тренировать скорость чтения, но и учиться кулинарным рецептам.
А вот так сотрудники Роспотребнадзора обзванивают выборочно заболевших граждан. В день порядка 50-60 человек. Главное – проверить соблюдается ли режим самоизоляции больным и теми, кто с ним проживает, и дать рекомендации. А в случае необходимости оказать помощь.
Срок самоизоляции контактных сократился, теперь он составляет семь дней. Выявлять нарушителей удается путем проверки нахождения не только по адресу проживания, но и в ходе мониторинга соцсетей. Причем любители снимать сторисы, по сути, сами себя сдают, показывая на видео, что находятся в местах массового скопления.
Кроме того, о нарушителях могут сообщить и врачи поликлиник, делающие подомовые обходы больных. Сотрудникам Роспотребнадзора помогают и соцработники. Они также обзванивают по списку контактных лиц и интересуются их состояниям и нужна ли помощь.
Кстати, в Управлении Роспотребнадзора напомнили, что в республике есть обсерваторы. Поэтому соблюдать самоизоляцию можно и в специализированном месте, чтобы не подвергать риску своих близких.