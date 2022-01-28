В Уфе при столкновении четырёх машин зажало девушку

Накануне, 27 января, в Уфе произошла массовая авария. Пострадавшим в ДТП потребовалась помощь спасателей.
Как сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты, вечером в районе Металлобазы столкнулись четыре автомобиля: «Фрейтлайнер», «Сузуки SX4», «Шахман» и «Киа Рио». В одной из машин зажало девушку на водительском кресле.
На место инцидента прибыли экстренные службы и спасатели. 28-летнюю пострадавшую удалось деблокировать. После несчастной оказали медицинскую помощь. Причину ДТП предстоит установить.
Фото: УГЗ г. Уфы.