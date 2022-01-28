В Уфе при столкновении четырёх машин зажало девушку

Как сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты, вечером в районе Металлобазы столкнулись четыре автомобиля: «Фрейтлайнер», «Сузуки SX4», «Шахман» и «Киа Рио». В одной из машин зажало девушку на водительском кресле.