В Уфе во встречной аварии пострадали пять человек

В Уфе 27 января произошла крупная авария, в которой пострадали пять человек. Инцидент зафиксирован на территории Орджоникидзевского района.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД столицы, 32-летний мужчина на «Шкода Рапид» двигался в сторону Соединительного шоссе по Новоалександровскому. В один момент он допустил столкновение с встречной «Митсубиси Аутлендер». За рулём второй иномарки находился 55-летний житель Благовещенска.

Помощь врачей потребовалась водителю и 54-летней пассажирке «Шкоды», а также водителю и двум пассажирам 50 и 39 лет «Митсубиси». Некоторым потребовалась госпитализация. В причинах аварии предстоит разобраться.