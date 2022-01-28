В Башкирии спасли девочку, которая проглотила подвеску

В больницу города Кумертау в экстренном порядке доставили 4-летнюю девочку. Ребёнок проглотил подвеску.

Фото №1 - В Башкирии спасли девочку, которая проглотила подвеску

Мама малышки заметила, что её девочка странно задыхается. Она сразу обратилась за помощью к медикам. Рентген показал, что девочка проглотила детскую подвеску. Игрушка застряла в трахее – малышка начала задыхаться. Было принято решение провести трахеостомию.

К счастью, трагедии удалось избежать. Врачи быстро и аккуратно достали инородный предмет из пищевода. Малышку осмотрели врачи, а после отпустили домой. Бригаду врачей премировали за спасение ещё одной маленькой жизни.

Фото: vk.com/medkumertau

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