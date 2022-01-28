В Башкирии спасли девочку, которая проглотила подвеску

Мама малышки заметила, что её девочка странно задыхается. Она сразу обратилась за помощью к медикам. Рентген показал, что девочка проглотила детскую подвеску. Игрушка застряла в трахее – малышка начала задыхаться. Было принято решение провести трахеостомию.