В Уфе возбудили уголовное дело по факту смерти двух сотрудниц завода

Следственный комитет Уфы возбудил уголовное дело по факту смерти двух сотрудниц, которые пострадали при пожаре на территории завода УМПО.
Напомним, 17 января в цехе предприятия при промывке авиационных деталей произошло воспламенение парогазовоздушной смеси. В результате инцидента в огне пострадали две сотрудницы 30 и 46 лет. Несчастные получили ожоги 90% тела. Пострадавших экстренно госпитализировали. Через пять дней после инцидента скончалась одна из сотрудниц, вторая пострадавшая скончалась через шесть дней после произошедшего.
Следователи намерены провести ряд экспертиз. Допрашиваются руководство и сотрудники предприятия. Предстоит оценить действия ответственных за охрану труда на заводе. Их работе будет дана правовая оценка.
Представители УМПО отметили, что окажут семьям погибших всю необходимую помощь. На заводе проводятся дополнительные профилактические мероприятия по охране труда, нацеленные на предупреждение травматизма и несчастных случаев на производстве.
Фото: СК РФ по РБ.