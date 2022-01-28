В Уфе открылась выставка, посвященная бурзянской пчеле

В Уфе открывается уникальная выставка, посвященная бурзянской пчеле. Главная героиня проекта – пчёлка, ставшая символом всего Башкортостана.
В Национальном музее Республики Башкортостан будет представлена живопись, графика, фото и скульптура. Открытие выставки состоится 1 февраля. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан, Факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова Научно-исследовательского музея Академии художеств в Санкт-Петербурге.
Традиционно пчела является символом трудолюбия, благополучия, семейного и коллективного счастья. Бурзянская пчела – пчела уникальная по своим свойствам. Живя в непростых условиях уральской природы, щедрой не только на солнце, но и на морозы, пчела выработала морозоустойчивость и научилась быть выносливой.
Автор проекта – известный российский художник, Почётный член Российской академии художеств, член Творческого Союза художников России, кавалер ордена Почёта России, магистр искусств Евгения Васильева (EVA). Ее произведения находятся в собраниях Пьера Кардена (Франция), Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, музея современного искусства города Гибеллина (Италия), Епархиального музея города Кальтаджироне (Италия), Фонда Ибрагима Кодры (Швейцария), а также в частных коллекциях разных стран мира.