В Уфе открылась выставка, посвященная бурзянской пчеле

Пчела стала ещё и символом таких нравственных качеств башкирского народа, как бесстрашие и смелость, а понятие «башкирская вольница», символизирующее свободолюбие народа, спроецировалось на одну из главных народных любимиц и кормилиц — пчелу. Красивейшего существа, любимого башкирами не меньше, чем конь или кобылица: с конём испокон веку ассоциировалась подлинная дружба и верность, с кобылицей — ценимый во всём мире башкирский кумыс, с пчелой — неповторимый по вкусовым и целебным качествам башкирский мёд.

Светлана Игнатенко, искусствовед