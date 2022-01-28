В России коронавирус выявили у 98 тысяч пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал статистику по заболевшим в России.
За последние сутки был вновь побит суточный антирекорд по заболевшим. В России выявили 98 040 заболевших коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 502 657. С выздоровлением выписали за сутки 29 506 человек (10 159 197), а скончались ещё 673 (329 443). Госпитализация потребовалась 14 046 пациентам.
В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 570 человек (129 552), с выздоровлением выписали – 408 (119 809), скончались – 16 (4711). Госпитализация потребовалась 241 пациенту.