В России коронавирус выявили у 98 тысяч пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал статистику по заболевшим в России.

За последние сутки был вновь побит суточный антирекорд по заболевшим. В России выявили 98 040 заболевших коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 502 657. С выздоровлением выписали за сутки 29 506 человек (10 159 197), а скончались ещё 673 (329 443). Госпитализация потребовалась 14 046 пациентам.