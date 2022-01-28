Спасатели Уфы помогли ребёнку, пальчик которого застрял в коробке

Накануне, 27 января, помощь спасателей Уфы потребовалась бабушке и её внуку. Пальчик 3-летнего ребёнка застрял в коробочке.

Фото №1 - Спасатели Уфы помогли ребёнку, пальчик которого застрял в коробке

Как стало известно, мальчик засунул палец в упаковку из-под сладких конфет. Сама уфимка помочь внуку не смогла. Она сразу обратилась за помощью к сотрудникам Управления гражданской защиты.

Спасателям понадобилась всего одна минута времени и кусачки. Пальчик ребёнка был спасен. Помощь врачей мальчику не потребовалась – бабушка вовремя обратилась за помощью.

Видео: УГЗ г. Уфы. 

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