Спасатели Уфы помогли ребёнку, пальчик которого застрял в коробке

Накануне, 27 января, помощь спасателей Уфы потребовалась бабушке и её внуку. Пальчик 3-летнего ребёнка застрял в коробочке.
Как стало известно, мальчик засунул палец в упаковку из-под сладких конфет. Сама уфимка помочь внуку не смогла. Она сразу обратилась за помощью к сотрудникам Управления гражданской защиты.
Спасателям понадобилась всего одна минута времени и кусачки. Пальчик ребёнка был спасен. Помощь врачей мальчику не потребовалась – бабушка вовремя обратилась за помощью.
Видео: УГЗ г. Уфы.