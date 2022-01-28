В Уфе на школьника напала стая собак

В социальных сетях Башкирии широко распространяется видео, на котором на школьника напала стая собак.
Более десяти уличных псов окружили мальчика с рюкзаком. Сам ребёнок отбиваться от стаи не стал, но попытался убежать. Собак отогнал коммунальный работник. Мужчина проводил ребёнка до перекрёстка, где мальчик оказался в безопасности.
Инцидент произошёл недалеко от дома №16 по улице Айской. Жители региона с тревогой прокомментировали видеозапись, так как в Башкирии уже были случаи нападения животных на детей. Один из них закончился смертью.
Следственный комитет региона организовал проверку произошедшего. Предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также выявить ответственных.
Видео: соцсети.