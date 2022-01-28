В Уфе на школьника напала стая собак

В социальных сетях Башкирии широко распространяется видео, на котором на школьника напала стая собак.

Более десяти уличных псов окружили мальчика с рюкзаком. Сам ребёнок отбиваться от стаи не стал, но попытался убежать. Собак отогнал коммунальный работник. Мужчина проводил ребёнка до перекрёстка, где мальчик оказался в безопасности.

Инцидент произошёл недалеко от дома №16 по улице Айской. Жители региона с тревогой прокомментировали видеозапись, так как в Башкирии уже были случаи нападения животных на детей. Один из них закончился смертью.

Следственный комитет региона организовал проверку произошедшего. Предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также выявить ответственных.

В настоящее время организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит опросить пострадавшего ребенка, очевидцев, работников администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных, истребовать и проанализировать необходимую документацию. В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка. пресс-служба СК РФ по РБ