Радий Хабиров назвал главную задачу медиков Башкортостана

Радий Хабиров потребовал обеспечить медицинскую помощь всем жителям Башкортостана, кому она требуется. Радий Хабиров потребовал обеспечить медпомощь всем жителям Башкортостана, кому она требуется. Об этом глава республики заявил на совещании в формате «Здравчас».

Пятая волна коронавирусной инфекции идет сложно, сказал Радий Хабиров. Система здравоохранения, а именно амбулаторно-поликлиническое звено, сейчас испытывает большие нагрузки. Развернуто более двух тысяч койко-мест для госпитализации больных COVID-19. Из них 30% – свободны.

Сейчас для нас главное, чтобы человек, когда ему нужна медицинская помощь, мог ее получить в адекватные реальные сроки. Уже второй год система здравоохранения выдерживает очень серьезные нагрузки. Мне сейчас говорят, что начали врачи поликлинического звена болеть, врачи скорой медицинской помощи начали болеть. Я всех врачей благодарю, и каждый раз говорю, что мы перед вами в большом человеческом долгу. Но давайте сейчас еще раз поднапряжемся и сделаем так, чтобы те жители нашей республики, которые хотят получить помощь, ее получили. Это для нас главная задача.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

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