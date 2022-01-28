Радий Хабиров назвал главную задачу медиков Башкортостана

Сейчас для нас главное, чтобы человек, когда ему нужна медицинская помощь, мог ее получить в адекватные реальные сроки. Уже второй год система здравоохранения выдерживает очень серьезные нагрузки. Мне сейчас говорят, что начали врачи поликлинического звена болеть, врачи скорой медицинской помощи начали болеть. Я всех врачей благодарю, и каждый раз говорю, что мы перед вами в большом человеческом долгу. Но давайте сейчас еще раз поднапряжемся и сделаем так, чтобы те жители нашей республики, которые хотят получить помощь, ее получили. Это для нас главная задача.