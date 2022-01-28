Радий Хабиров назвал главную задачу медиков Башкортостана

Радий Хабиров потребовал обеспечить медицинскую помощь всем жителям Башкортостана, кому она требуется. Радий Хабиров потребовал обеспечить медпомощь всем жителям Башкортостана, кому она требуется. Об этом глава республики заявил на совещании в формате «Здравчас».
Пятая волна коронавирусной инфекции идет сложно, сказал Радий Хабиров. Система здравоохранения, а именно амбулаторно-поликлиническое звено, сейчас испытывает большие нагрузки. Развернуто более двух тысяч койко-мест для госпитализации больных COVID-19. Из них 30% – свободны.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан