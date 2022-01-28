В Башкирии вакцинацию от коронавируса прошли уже 172 подростка

После того как к нам поступят дополнительные партии препарата «Спутник М», мы планируем выезжать в школы для централизованной иммунизации учащихся. Практика показывает, что дети болеют и болеют тяжело, им также бывает необходимо стационарное лечение. Есть уже первые данные влияния «омикрона» на детский организм, но полную гарантию того, как будет протекать заболевани, никто не дает, тем более если у ребёнка есть фоновые заболевания. Мы боимся, что это может дать усложнённое течение ковида, требующее госпитализацию, реанимацию и другое. В любом случае мы видим, что заболевание приобрело массовый характер и единственное спасение — это то, что мы сейчас начинаем вакцинацию подростков.

Людмила Семавина, главный педиатр РБ