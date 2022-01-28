В Башкирии вакцинацию от коронавируса прошли уже 172 подростка. Об этом ИА «Башинформ» сообщила главный педиатр региона Людмила Семавина.
Напомним, подростков от 12 до 17 лет вакцинируют новой вакциной «Спутник М», которая создана на основе «Спутника V». Пройти вакцинацию подростки могут в поликлинике по месту прикрепления с согласия родителей.
Она также добавила, что вакцинация несовершеннолетних происходит только на добровольной основе. При этом обязательным условием является информированное добровольное согласие родителей на прививку, если ребенку менее 15 лет. Дополнительно в целях гаранта добровольности родители школьников пишут заявление на вакцинацию их ребенка препаратом «Спутник М».