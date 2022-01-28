В Башкирии вакцинацию от коронавируса прошли уже 172 подростка

В Башкирии вакцинацию от коронавируса прошли уже 172 подростка. Об этом ИА «Башинформ» сообщила главный педиатр региона Людмила Семавина.

Фото №1 - В Башкирии вакцинацию от коронавируса прошли уже 172 подростка

Напомним, подростков от 12 до 17 лет вакцинируют новой вакциной «Спутник М», которая создана на основе «Спутника V». Пройти вакцинацию подростки могут в поликлинике по месту прикрепления с согласия родителей.

После того как к нам поступят дополнительные партии препарата «Спутник М», мы планируем выезжать в школы для централизованной иммунизации учащихся. Практика показывает, что дети болеют и болеют тяжело, им также бывает необходимо стационарное лечение. Есть уже первые данные влияния «омикрона» на детский организм, но полную гарантию того, как будет протекать заболевани, никто не дает, тем более если у ребёнка есть фоновые заболевания. Мы боимся, что это может дать усложнённое течение ковида, требующее госпитализацию, реанимацию и другое. В любом случае мы видим, что заболевание приобрело массовый характер и единственное спасение — это то, что мы сейчас начинаем вакцинацию подростков.

Людмила Семавина, главный педиатр РБ 

Она также добавила, что вакцинация несовершеннолетних происходит только на добровольной основе. При этом обязательным условием является информированное добровольное согласие родителей на прививку, если ребенку менее 15 лет. Дополнительно в целях гаранта добровольности родители школьников пишут заявление на вакцинацию их ребенка препаратом «Спутник М».

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