В Башкирии мошенник оставил пенсионерку без двух млн рублей и квартиры

Как стало известно, пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником крупной инвестиционной компании. Он предложил женщине начать инвестировать и обогатиться.

Пенсионерка решила, что это предложение поможет ей улучшить финансовое положение, поэтому продала квартиру. Вырученные средства в размере 1 млн 800 тысяч рублей она перевела на указанный счет в известный банк. Брокер-мошенник после этого просто перестал выходить на связь с пенсионеркой.