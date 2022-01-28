В Башкирии мошенник оставил пенсионерку без двух млн рублей и квартиры

В полицию Уфы обратилась 71-летняя местная жительница. Женщина заявила, что стала жертвой мошенника.

Фото №1 - В Башкирии мошенник оставил пенсионерку без двух млн рублей и квартиры

Как стало известно, пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником крупной инвестиционной компании. Он предложил женщине начать инвестировать и обогатиться.

Пенсионерка решила, что это предложение поможет ей улучшить финансовое положение, поэтому продала квартиру. Вырученные средства в размере 1 млн 800 тысяч рублей она перевела на указанный счет в известный банк. Брокер-мошенник после этого просто перестал выходить на связь с пенсионеркой.

Сотрудники МВД просят жителей и гостей региона быть крайне внимательными и не соглашаться на сомнительные финансовые операции.

Мошенничество в сфере инвестирования распространённый метод «выкачивания» денег у доверчивых пользователей. Аферисты заманивают людей обещаниями высокой и быстрой прибыли, а те вкладывают в сомнительные инвестиционные фонды свои деньги, но в конечном итоге остаются ни с чем.

пресс-служба МВД по РБ 
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