В России одобрили закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Законом предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних», а также в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».