Дмитрий Медведев предложил переход на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат

Дмитрий Медведев рассказал про перспективы перехода на 4-дневную рабочую неделю. Он считает, что такому решению очень поможет дистанционная работа, которую из-за пандемии коронавируса попробовали работодатели.

Планируется, что сокращение рабочих дней не отразиться на заработной плате граждан. Медведев считает, что Россия вполне может перенять практику других стран и ввести короткую рабочую неделю, но экономическая ситуация в государстве должна быть стабильной, чтобы решиться на такой шаг.