VK внесли в список социально значимых интернет-ресурсов

Правительственная комиссия по определению социально значимых ресурсов приняла решение о внесении портала «Госуслуг» и социальной сети VK в список социально значимых сайтов для жителей России.

На совещании Министерства цифрового развития рассказали, что в VK зарегистрированы официальные аккаунты ведомств, СМИ и федеральных телеканалов и пользователи смогут получать актуальную информацию из новостной ленты. Операторы связи в скором времени должны включить социальную сеть VK в список сайтов с нетарифицируемым трафиком, чтобы абоненты смогли пользоваться ресурсом бесплатно.