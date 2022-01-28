VK внесли в список социально значимых интернет-ресурсов

Правительственная комиссия по определению социально значимых ресурсов приняла решение о внесении портала «Госуслуг» и социальной сети VK в список социально значимых сайтов для жителей России.

Фото №1 - VK внесли в список социально значимых интернет-ресурсов

На совещании Министерства цифрового развития рассказали, что в VK зарегистрированы официальные аккаунты ведомств, СМИ и федеральных телеканалов и пользователи смогут получать актуальную информацию из новостной ленты. Операторы связи в скором времени должны включить социальную сеть VK в список сайтов с нетарифицируемым трафиком, чтобы абоненты смогли пользоваться ресурсом бесплатно.

В скором времени планируется включение еще нескольких ресурсов в список социально значимых сайтов.

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