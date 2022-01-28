В Госдуме предложили решение проблемы очередей в больницах

В Госдуме предложили решение проблемы очередей в российских больницах. По мнению специалистов, сейчас в больницах очень высокий процент перекрестного заражения из-за скопления людей в коридорах.

В период распространения нового штамма коронавирусной инфекции очереди становятся опасными для жителей России, поэтому депутаты предложили оформлять больничные листы на портале Госуслуг. Правда, сделать это смогут только те, кто переносит заболевание в легкой форме.