В Башкирии у женщины, выбросившей младенца на помойку, забрали остальных детей

У жительницы Мелеуза, которая выбросила мертвого младенца на помойку, забрали других малышей. Сегодня ее опросили полицейские. Стала известна личность горе-матери. Оказалось, что она воспитывает двоих детей дошкольного возраста. Мы пообщались с родственниками женщины и выяснил шокирующие подробности этой истории.

Жуткую находку обнаружили на мусороперерабатывающем комплексе в Мелеузе. Когда сотрудники разобрали отходы, на сортировочной ленте появился пакет, в котором и был мертвый младенец.

Удивительно, что мы его обнаружили при первом же захвате лопаты погрузчика, в первом же мешке. Сотрудница сначала подумала, что это кукла, потом уже поняли, что ребенок – такой крик стоял.

Тимур Ахметшин, руководитель ООО «МПК Экотех-Мелеуз»
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Руководитель комплекса сообщил о находке полиции, и благодаря оперативной работе правоохранителей удалось быстро определить место, откуда привезли пакет с телом. Это местная птицеферма, где и работает горе-мать, 26-летняя Лиана Ямилова. Как нам рассказала ее мама, она сейчас  в полиции и дает показания.

– Извините, я сегодня болею, у меня давление, мне плохо. – Я понимаю-понимаю. А он мертвым родился, да? – Я не знаю ничего... – А где ваша дочь сейчас? – Она в милиции.

Как выяснилось, бабушка младенца даже не знала о беременности дочери, несмотря на то, что проживают они вместе. Известно, что Лиане 26 и у нее двое маленьких детей, за ними сегодня приехал шокированный отец, который узнал о произошедшем от органов опеки. Пара не живет вместе уже более года.

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– Сегодня утром ко мне опека приходила, рассказали. Я сам в шоке, до сих пор трясёт. – А вы отец третьего ребёнка получается? – Нет, двоих. – Может, она в депрессии была? Что её на это побудило? – Да не знаю я, у меня вообще в голове не укладывается, не могла она так сделать.

По факту обнаружения мертвого младенца Мелеузовская межрайонная прокуратура и Следственный комитет республики организовали проверку. С телом ребенка работают судмедэксперты.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца, опрашиваются очевидцы. Мать ребенка была в тот же день установлена. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан

Родила ли Ямилова ребенка уже мертвым либо же на момент, когда его поместили в пакет, он был еще жив – предстоит выяснить. Как и то, что побудило молодую маму, у которой уже есть двое детей, совершить такой зверский поступок. Уголовное дело пока не возбуждено, в ближайшее время будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав.

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