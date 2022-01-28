В Башкирии у женщины, выбросившей младенца на помойку, забрали остальных детей

У жительницы Мелеуза, которая выбросила мертвого младенца на помойку, забрали других малышей. Сегодня ее опросили полицейские. Стала известна личность горе-матери. Оказалось, что она воспитывает двоих детей дошкольного возраста. Мы пообщались с родственниками женщины и выяснил шокирующие подробности этой истории.
Жуткую находку обнаружили на мусороперерабатывающем комплексе в Мелеузе. Когда сотрудники разобрали отходы, на сортировочной ленте появился пакет, в котором и был мертвый младенец.
Руководитель комплекса сообщил о находке полиции, и благодаря оперативной работе правоохранителей удалось быстро определить место, откуда привезли пакет с телом. Это местная птицеферма, где и работает горе-мать, 26-летняя Лиана Ямилова. Как нам рассказала ее мама, она сейчас в полиции и дает показания.
Как выяснилось, бабушка младенца даже не знала о беременности дочери, несмотря на то, что проживают они вместе. Известно, что Лиане 26 и у нее двое маленьких детей, за ними сегодня приехал шокированный отец, который узнал о произошедшем от органов опеки. Пара не живет вместе уже более года.
По факту обнаружения мертвого младенца Мелеузовская межрайонная прокуратура и Следственный комитет республики организовали проверку. С телом ребенка работают судмедэксперты.
Родила ли Ямилова ребенка уже мертвым либо же на момент, когда его поместили в пакет, он был еще жив – предстоит выяснить. Как и то, что побудило молодую маму, у которой уже есть двое детей, совершить такой зверский поступок. Уголовное дело пока не возбуждено, в ближайшее время будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав.