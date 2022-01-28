В Башкирии у женщины, выбросившей младенца на помойку, забрали остальных детей

У жительницы Мелеуза, которая выбросила мертвого младенца на помойку, забрали других малышей. Сегодня ее опросили полицейские. Стала известна личность горе-матери. Оказалось, что она воспитывает двоих детей дошкольного возраста. Мы пообщались с родственниками женщины и выяснил шокирующие подробности этой истории.

Жуткую находку обнаружили на мусороперерабатывающем комплексе в Мелеузе. Когда сотрудники разобрали отходы, на сортировочной ленте появился пакет, в котором и был мертвый младенец.

Удивительно, что мы его обнаружили при первом же захвате лопаты погрузчика, в первом же мешке. Сотрудница сначала подумала, что это кукла, потом уже поняли, что ребенок – такой крик стоял. Тимур Ахметшин, руководитель ООО «МПК Экотех-Мелеуз»

Руководитель комплекса сообщил о находке полиции, и благодаря оперативной работе правоохранителей удалось быстро определить место, откуда привезли пакет с телом. Это местная птицеферма, где и работает горе-мать, 26-летняя Лиана Ямилова. Как нам рассказала ее мама, она сейчас в полиции и дает показания.

– Извините, я сегодня болею, у меня давление, мне плохо. – Я понимаю-понимаю. А он мертвым родился, да? – Я не знаю ничего... – А где ваша дочь сейчас? – Она в милиции.

Как выяснилось, бабушка младенца даже не знала о беременности дочери, несмотря на то, что проживают они вместе. Известно, что Лиане 26 и у нее двое маленьких детей, за ними сегодня приехал шокированный отец, который узнал о произошедшем от органов опеки. Пара не живет вместе уже более года.

– Сегодня утром ко мне опека приходила, рассказали. Я сам в шоке, до сих пор трясёт. – А вы отец третьего ребёнка получается? – Нет, двоих. – Может, она в депрессии была? Что её на это побудило? – Да не знаю я, у меня вообще в голове не укладывается, не могла она так сделать.

По факту обнаружения мертвого младенца Мелеузовская межрайонная прокуратура и Следственный комитет республики организовали проверку. С телом ребенка работают судмедэксперты.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца, опрашиваются очевидцы. Мать ребенка была в тот же день установлена. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан