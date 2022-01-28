Нападение бродячих собак на ребенка в Уфе: подробности ЧП

Стая бездомных собак напала на ребенка в Уфе. К счастью, он отделался испугом. На помощь мальчику пришел дворник, который прогнал животных лопатой. Инцидент прокомментировали в мэрии города, а Следком Башкортостана начал проверку.

За две минуты до охоты на ребенка стая из двух десятков бродячих собак попыталась напасть на мужчину. Взрослый отбился, а вот спустя мгновение мальчик, который шел один, уже не смог. На записи камер наблюдения видно, как школьник изо всех сил пытается убежать. В объектив не попало, как дворник буквально спас ситуацию. Сергей отказывается называть свою фамилию. Он спас ребенка от стаи диких собак и не хочет внимания к себе. Считает, что сделал то, что должен был.

Я пошел отдалбливать лед, смотрю: вдалеке на школьника собаки лают. Он испугался и побежал в мою сторону. Собаки еще быстрее побежали. На подходе ко мне, когда ко мне подбегали, я лом кинул, чтобы распугать собак, школьник за меня вот так спрятался, я там лопатой помахал, собаки убежали в итоге. Я потом школьника проводил, посмотрел, чтобы его собаки не преследовали, и занялся дальше своим делом. Сергей, дворник

Инцидент произошел на улице Айской в Уфе. По словам местных жителей, бездомные собаки заставляют их всерьез опасаться за жизни как взрослых, так и детей. Нападения тут не редкость.

У меня есть маленький ребенок, и соответственно мы боимся выходить на улицу, мы боимся отпускать детей на детскую площадку гулять. Александра Николаева, жительница г. Уфы

Я видела в прошлом году, как бабушку окружили собаки. Она села в снег, замерла, и эти собаки ушли. Видела, как женщина проходила, на нее начали лаять собаки, она развернулась и тихонечко ушла. Миляуша Булатова, жительница г. Уфы

В этот же день на место происшествия прибыли отловщики собак. Им удалось забрать четырех, остальных планируют изолировать в следующие дни.

Сейчас идет отлов у нас, идут выезды бригад. Мы даем передохнуть собакам, потому что мы их расшугали сейчас. Не говорю, что за сегодня, но по две-три собаки будем забирать. Руслан Мустафин, отловщик собак