Нападение бродячих собак на ребенка в Уфе: подробности ЧП

Стая бездомных собак напала на ребенка в Уфе. К счастью, он отделался испугом. На помощь мальчику пришел дворник, который прогнал животных лопатой. Инцидент прокомментировали в мэрии города, а Следком Башкортостана начал проверку.
За две минуты до охоты на ребенка стая из двух десятков бродячих собак попыталась напасть на мужчину. Взрослый отбился, а вот спустя мгновение мальчик, который шел один, уже не смог. На записи камер наблюдения видно, как школьник изо всех сил пытается убежать. В объектив не попало, как дворник буквально спас ситуацию. Сергей отказывается называть свою фамилию. Он спас ребенка от стаи диких собак и не хочет внимания к себе. Считает, что сделал то, что должен был.
Инцидент произошел на улице Айской в Уфе. По словам местных жителей, бездомные собаки заставляют их всерьез опасаться за жизни как взрослых, так и детей. Нападения тут не редкость.
В этот же день на место происшествия прибыли отловщики собак. Им удалось забрать четырех, остальных планируют изолировать в следующие дни.
Следком Башкортостана по данному факту организовал проверку по признакам уголовного преступления по статье «Халатность». В мэрии Уфы также прокомментировали происшествие. На проблемной территории проведут рейды. Также жителям рекомендовали оставлять заявки для отлова безнадзорных животных по номеру: 8-917-730-03-03.