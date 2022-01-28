«Оконный» мошенник обманул жителей Уфы почти на миллион рублей

Почти миллион рублей за так и не установленные окна. Уфимцы коллективно обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Все они обратились в одну компанию, где заказали окна и ремонт балконов. Но даже спустя полгода ни денег, ни обещанных услуг они так и не получили.

Интервью на лоджии мы записывали, стоя в куртках. Хотя еще летом эта часть квартиры Лилии должна была стать теплой и уютной. Эти фотографии как успешно выполненные работы в «Инстаграме» демонстрировал директор компании и мастер в одном лице. Молодому человеку передали аванс 70 тысяч рублей еще в мае. В ожидании новых окон и обновленной лоджии прошло лето, а затем и осень.

Сказал, что его самого кинули, и перестал выходить на связь. У нас маленький ребенок, нужно было менять окна, пришлось обратиться в другую компанию. Подозревали, что это не единичный случай. Лилия Репина

Долго искать не пришлось. Вскоре Лилия услышала еще около 10 подобных историй. Общая сумма подходит к миллиону.

Говорил, проблемы с поставками, сделаем. Потом в августе поняла, что он меня кинул. И в ноябре уже с новыми оформляет, ничему его жизнь не учит, у него все нормально. Инна Тавгалова

Он еще говорит, чтобы мы не мешали ему отдыхать. Спокойно живет дальше, действует, продолжает грабить народ, семьи с детьми, беременных. Ольга Тавгалова

Друзья у парня, видимо, не лучше. Бакиров продолжал принимать заказы, но перестал выходить на связь. Тогда его просто вызвали на замер окон и позвонили полицию. Парень уже в квартире, осознав своё бедственное положение, начал звонить якобы тоже правоохранителям. Вскоре подъехал молодой человек и представился оперативником.

Клятвенно пообещав утром вернуть деньги, Бакиров и, как выяснилось потом, не имеющий отношения к полиции мужчина покинули квартиру. В итоге уфимцы решили идти уже к настоящим правоохранителям, написав коллективное заявление, так как по решению суда взыскать деньги не получается.

Просит платить наличными либо переводить через третьих лиц. Не держит никакие карты, счета. Хотелось бы, чтобы этот человек понес уголовную ответственность. Владимир Ляпин