«Оконный» мошенник обманул жителей Уфы почти на миллион рублей

Почти миллион рублей за так и не установленные окна. Уфимцы коллективно обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Все они обратились в одну компанию, где заказали окна и ремонт балконов. Но даже спустя полгода ни денег, ни обещанных услуг они так и не получили.
Интервью на лоджии мы записывали, стоя в куртках. Хотя еще летом эта часть квартиры Лилии должна была стать теплой и уютной. Эти фотографии как успешно выполненные работы в «Инстаграме» демонстрировал директор компании и мастер в одном лице. Молодому человеку передали аванс 70 тысяч рублей еще в мае. В ожидании новых окон и обновленной лоджии прошло лето, а затем и осень.
Долго искать не пришлось. Вскоре Лилия услышала еще около 10 подобных историй. Общая сумма подходит к миллиону.
Друзья у парня, видимо, не лучше. Бакиров продолжал принимать заказы, но перестал выходить на связь. Тогда его просто вызвали на замер окон и позвонили полицию. Парень уже в квартире, осознав своё бедственное положение, начал звонить якобы тоже правоохранителям. Вскоре подъехал молодой человек и представился оперативником.
Клятвенно пообещав утром вернуть деньги, Бакиров и, как выяснилось потом, не имеющий отношения к полиции мужчина покинули квартиру. В итоге уфимцы решили идти уже к настоящим правоохранителям, написав коллективное заявление, так как по решению суда взыскать деньги не получается.
Но слово «ответственность» молодому человеку, видимо, совершенно не знакомо. Весной у многих клиентов будет год как они ждут свои окна и момента, когда у исполнителя проснется совесть.