В Уфе новая дорога соединит центр города с Зелёной рощей

На сегодня основная транспортная магистраль – Степана Кувыкина и Софьи Перовской, а также Сочинская. Внизу с другой стороны – улица Менделеева. После строительства этих объектов можно будет спуститься с Кувыкина, напрямую выехать на Менделеева или через Ураксина на Сочинскую.

Евгений Кулешов, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы