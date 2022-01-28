В Уфе новая дорога соединит центр города с Зелёной рощей

В Уфе строители приступили к реализации еще одного масштабного дорожного проекта. Он позволит соединить географический центр города с микрорайоном Зелёная роща. На реконструкции будет сразу несколько улиц. Сейчас начался первый этап на пересечении Рабкоров и Академика Ураксина. Подробнее о том, что ждет автомобилистов и пешеходов, – в нашем сюжете.
Подготовительный этап при строительстве любой дороги – самый сложный. На участке реконструкции расположены сети газо- и электроснабжения, а также теплотрасса. Переустройство этих коммуникаций с учетом строительства ливневой канализации обойдется бюджету почти в половину от стоимости всего проекта.
Определенную трудность в процессе реконструкции улицы представляет естественный рельеф местности. Здесь он идет под уклоном. В связи с этим строители проводят укрепительные работы и устанавливают специальные подпорочные стенки рядом с жилыми домами.
Новая уфимская транспортная артерия возьмет начало с улицы Рабкоров на участке от Степана Кувыкина до Академика Ураксина. Следующим этапом будет строительство спуска по Высотной до улицы Менделеева с последующим продолжением до проспекта Салавата Юлаева на пересечении с Айской. Таким образом микрорайон Зеленая роща будет соединён с географическим центром столицы.
Дорога по улице Рабкоров будет четырехполосной. Ее протяженность составит свыше 700 метров. По проекту также предусмотрено создание тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта. Рабочие проведут модернизацию системы наружного освещения и благоустройство газонов. Реконструкция ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
По второму этапу – проекту строительства дороги на улице Высотной – пока ведутся конкурсные процедуры. Его реализация намечена до конца 2023 года. А вот конкретных сроков по соединению улицы Менделеева с Айской в мэрии назвать не могут. Этот проект еще проходит экспертизу.