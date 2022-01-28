В Уфе завершилось первенство Башкирии по биатлону

Соревнования проводились среди юношей и девушек в двух возрастах – 15-16 и 17-18 лет. Спортсмены провели по два заезда – спринт и индивидуальную гонку.
У девушек в младшем возрасте оба старта выиграла Ангелина Жукова из Октябрьского. Ангелина Михайлова из Уфы в старшем возрасте взяла золото в спринте и серебро в индивидуалке. У юношей два серебра завоевал уроженец столицы Данил Салов.
Победу в заключительном старте соревнований праздновал Матвей Точилкин из Белорецка. Спортсмен допустил два промаха в индивидуальной гонке и с минутным отрывом опередил Салова. На выходных биатлонисты должны были отправиться на первенство ПФО, но в связи с эпидобстановкой турнир был отменен. Февраль спортсмены проведут, тренируясь в Уфе.