В Уфе завершилось первенство Башкирии по биатлону

Соревнования проводились среди юношей и девушек в двух возрастах – 15-16 и 17-18 лет. Спортсмены провели по два заезда – спринт и индивидуальную гонку.

У девушек в младшем возрасте оба старта выиграла Ангелина Жукова из Октябрьского. Ангелина Михайлова из Уфы в старшем возрасте взяла золото в спринте и серебро в индивидуалке. У юношей два серебра завоевал уроженец столицы Данил Салов.

Если честно, самочувствие тяжелое, накопилась усталость. Бегали много стартов. Гонка прошла неплохо. Лыжи ехали хорошо, стрельба немного не пошла, взял три промаха на одном рубеже. Данил Салов, серебряный призёр первенства Республики Башкортостан по биатлону

Победу в заключительном старте соревнований праздновал Матвей Точилкин из Белорецка. Спортсмен допустил два промаха в индивидуальной гонке и с минутным отрывом опередил Салова. На выходных биатлонисты должны были отправиться на первенство ПФО, но в связи с эпидобстановкой турнир был отменен. Февраль спортсмены проведут, тренируясь в Уфе.