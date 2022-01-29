Капремонт старого арочного моста в Уфе стартует в марте 2022 года

Наверное, сначала будет непривычно, но мы справимся. До строительства нового моста-вставки у нас действовало по 4 полосы в обе стороны, теперь будет по 5. Так что, в любом случае полегче. К капремонту моста приступят 1 марта, а до этого времени попросим потестировать новую схему движения, чтобы привыкнуть к моменту, когда мост уже перекроют для работ. Задача у строителей — управиться к августу 2024 года», - сказал глава уфимского горсовета.

Марат Васимов, председатель горсовета Уфы