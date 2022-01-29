Капремонт старого арочного моста в Уфе стартует в марте 2022 года
В марте этого года в Уфе начнется
капитальный ремонт старого арочного моста через Белую. По словам председателя
горсовета Марата Васимова, мост служил с 1956 года.
Марат Васимов отметил, что сама
конструкция моста и все материалы, которые были использованы при его
строительстве, на данный момент устарели.
В 2019 году, если помните, мост уже
оперативно ремонтировали, ввели тогда дополнительные ограничения для
безопасности: на нем запрещено грузовое движение, действует ограничение
скорости до 40 км/ч, при температурах ниже -25 градусов мост и вовсе
не эксплуатируется. Но сейчас не время полумер. В очередной
раз «подлатать», чтобы мост прослужил еще минимум три четверти века,
не получится. Нужен немедленный капитальный ремонт.
Марат Васимов, председатель горсовета Уфы
Если говорить об организации дорожного
движения на время ремонтных работ, то, по сообщению председателя горсовета,
ничего особенно не изменится. Новый мост станет въездом, а старый – выезда.
Дополнительно установят светофор для обеспечения реверсивного движения.
Наверное, сначала будет непривычно, но мы
справимся. До строительства нового моста-вставки у нас действовало по 4 полосы
в обе стороны, теперь будет по 5. Так что, в любом случае полегче. К капремонту
моста приступят 1 марта, а до этого времени попросим потестировать новую схему
движения, чтобы привыкнуть к моменту, когда мост уже перекроют для работ.
Задача у строителей — управиться к августу 2024 года», - сказал глава уфимского
горсовета.