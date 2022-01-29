В Уфе ночью в ДТП с перевернувшимся авто пострадали две молодые девушки

В Уфе ночью 28 января произошло ДТП на проспекте Салавата Юлаева. В результате происшествия две молодые девушки 19 и 18 лет были госпитализированы.

Фото №1 - В Уфе ночью в ДТП с перевернувшимся авто пострадали две молодые девушки

По предварительным данным ГИБДД по Уфе, Ford Focus, которым управляла 19-летняя девушка, следовал в сторону ул. Луганской и налетел на электроопору. Следом автомобиль опрокинулся. В салоне авто находился также 18-летняя девушка. Обе пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами, но после оказания помощи отпущены.

Установлено, что молодая девушка водительского удостоверения не получала. За управление транспортным средством, не имея на то права, она привлечена к административной ответственности по статье 12.7 ч. 1 КоАП РФ. По факту ДТП начато разбирательство.

Пресс-служба ГИБДД по Уфе

Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе

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