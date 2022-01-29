В Уфе после более чем 50 жалоб на химический запах в воздухе отобрали пробы

В Уфе специалисты лаборатории УГАК провели отбор проб атмосферного воздуха в 4 точках. Работа проводилась в связи с многочисленными жалобами на химический запах в воздух от жителей не только Уфы, но и Уфимского района. Всего за 26 января поступило свыше 50 жалоб.

Фото №1 - В Уфе после более чем 50 жалоб на химический запах в воздухе отобрали пробы

В Минэкологии РБ сообщили, что пробы воздуха были отобраны в селе Миловка на ул. Аграрной, в микрорайоне Затон на ул. Загитова, а также на ул. Летчиков и ул. Ахметова.

Результаты анализа показали превышение ПДК этилбензола (1,2 ПДК) и 1,2,4-триметилбензола (1,7 ПДК) в пробе, отобранной на ул. Загитова, 9. Превышения загрязняющих веществ в остальных точках зафиксировать не удалось, и этому есть объяснение, так как атмосфера – подвижная природная среда. Запах может быть сформирован не отдельным веществом, а сложной смесью веществ неизвестного состава, часто присутствующих в смеси в крайне незначительных количествах. В этой связи запах в воздухе может ощущаться, но при этом превышения ПДК не улавливаются.

Пресс-служба Минэкологии РБ

Потенциальными источниками выбросов могут быть, по данным министерства, объекты теплоэнергетики, предприятия по транспортированию по трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов с использованием магистральных трубопроводов.

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