В Уфе после более чем 50 жалоб на химический запах в воздухе отобрали пробы

В Уфе специалисты лаборатории УГАК провели отбор проб атмосферного воздуха в 4 точках. Работа проводилась в связи с многочисленными жалобами на химический запах в воздух от жителей не только Уфы, но и Уфимского района. Всего за 26 января поступило свыше 50 жалоб.
В Минэкологии РБ сообщили, что пробы воздуха были отобраны в селе Миловка на ул. Аграрной, в микрорайоне Затон на ул. Загитова, а также на ул. Летчиков и ул. Ахметова.
Потенциальными источниками выбросов могут быть, по данным министерства, объекты теплоэнергетики, предприятия по транспортированию по трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов с использованием магистральных трубопроводов.