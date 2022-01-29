В Уфе после более чем 50 жалоб на химический запах в воздухе отобрали пробы

Результаты анализа показали превышение ПДК этилбензола (1,2 ПДК) и 1,2,4-триметилбензола (1,7 ПДК) в пробе, отобранной на ул. Загитова, 9. Превышения загрязняющих веществ в остальных точках зафиксировать не удалось, и этому есть объяснение, так как атмосфера – подвижная природная среда. Запах может быть сформирован не отдельным веществом, а сложной смесью веществ неизвестного состава, часто присутствующих в смеси в крайне незначительных количествах. В этой связи запах в воздухе может ощущаться, но при этом превышения ПДК не улавливаются.

Пресс-служба Минэкологии РБ