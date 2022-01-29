В Башкирии водитель влетел в грузовик, госпитализированы он и его ребенок

В Башкирии на 1493 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск на территории Иглинского района произошло ДТП с участием легкового транспорта и грузовика. Пострадали двое, в том числе ребенок.

ДТП было совершено в дневное время. Житель Уфы 37 лет управлял отечественным автомобилем ВАЗ-21099. Предположительно, сообщают в ГИБДД по РБ, на Шакшинской развязке, выезжая на трассу М-5, гражданин не справился с рулевым управлением и столкнулся со встречным грузовиком Renault Premium. За рулем грузового транспорта был 41-летний житель Санкт-Петербурга.