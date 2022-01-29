В России за сутки у 113 122 человек подтвердили Covid-19

В России рост фактов заражения коронавируса который день бьет антирекорды. За последние сутки, согласно официальным федеральным данным, Covid-19 зафиксировали у 113 122 пациентов.
В общей сложности в стране было зарегистрировано 11 615 779 случаев коронавируса среди населения. За сутки госпитализировали 14 570 пациентов. С начала пандемии в России от коронавируса погибли 330 111 человек. В их числе 668 фактов смерти – прирост за последние сутки.
Также, по данным на 19 января, в стране выписано по выздоровлению 10 189 207 пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции, в том числе за сутки выписали 30 010 человек.