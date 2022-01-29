В Башкирии задержали курьера-закладчика из Челябинской области

В Башкирии был задержан 34-летний житель Челябинской области. При нем обнаружили пакетик с порошкообразным веществом. Оказалось, что мужчина работал курьером-закладчиком наркотиков.

По сообщению МВД по Белорецкому району, мужчина рассказал, что из-за плохого материального положения он решил устроиться на «работу», став курьером-закладчиком наркотических веществ в интернет-магазин. Получая на телефон указания, задержанный организовывал тайники.