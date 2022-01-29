За сутки в Башкирии было подтверждено 710 новых случаев коронавируса

В Башкирии показатель выявляемых каждый день фактов коронавируса снова поднимается с высокой скоростью. За сутки коронавирус выявили у 710 граждан.

Вместе с ними общее число всех зарегистрированных с начала пандемии случаев заболевания на территории республики составило на 29 января 130 262. Завершили лечение от Covid-19 за все время пандемии 120 261 человек, в том числе за сутки – 452.